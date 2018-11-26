Кравчук, Кучма и Ющенко выступили против введения военного положения

Три экс-президента Украины — Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко — выступили против решения действующего президента Петра Порошенко ввести в стране военное положение.

Издание «Униан» сообщает, что три бывших лидера подготовили специальное заявление, которое перед началом внеочередного заседания Верховной рады зачитал Леонид Кравчук. Политики высказали сомнение, что введение военного положения — это лучшее решение на инцидент, произошедший в море.

Так как военное положение ограничивает права и свободы граждан, оно может привести к хаосу в государстве, отмечено в заявлении трех экс-президентов Украины. «Оправданы ли эти риски? Поможет ли это действительно противостоять агрессору?» — зачитал Кравчук.

26 ноября стало известно, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ, закрепляющий решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о введении военного положения в стране. Данный документ был отправлен на утверждение в Верховную раду.

Позже стало известно, что положения указа предусматривают возможность ограничения конституционных прав и свобод граждан. В частности, право свободы слова, тайны переписки и избирательные права.

Утром в воскресенье, 25 ноября, три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушение конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом суда опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы России. К настоящему моменту суда задержаны и доставлены в Керчь. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело.

На фоне этих событий Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести в стране военное положение на 60 суток. При этом Москва запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности. Встреча, как ожидается, начнется 26 ноября в 19:00 мск.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что в министерство вызовут временного поверенного в делах Украины в России. Она также назвала провокацию в Керченском проливе заранее спланированной акцией.