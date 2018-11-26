Климкин заявил о ненужности дипотношений с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что дипломатические отношения с Россией его стране не нужны, однако Киев пока не готов их расторгнуть.

«Что касается отношений с Россией — нам по определению эти отношения не нужны, и у нас нет по факту таких отношений, но мы должны найти форму, каким образом и кто будет помогать и беспокоиться о 2,5 млн украинцев, которые еще находятся в РФ, и делать всю работу, которую делают наши консулы», — приводит в понедельник, 26 ноября, его слова «РИА Новости».

Так украинский министр прокомментировал инцидент в Черном море, введение военного положения на Украине и влияние этих происшествий на двусторонние отношения.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки и задержания кораблей. К настоящему моменту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы».

На фоне произошедшего украинский президент Петр Порошенко объявил о введении военного положения с 28 ноября на всей территории страны. Решение теперь должна одобрить Верховная рада.

По словам Порошенко, немедленной мобилизации в стране не будет, однако начнется подготовка военнообязанных первой очереди.