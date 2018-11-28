Погранслужба Украины за сутки отказала во въезде 80 россиянам

Погранслужба Украины за минувшие сутки отказала во въезде в страну примерно 150 иностранным гражданам, среди которых около 80 россиян, сообщили в ведомтве.

Там пояснили, что подавляющее большинство граждан РФ не смогли подтвердить цель поездки, а другие имели недействительные документы, пишет «РИА Новости».

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские военные и суда задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента Порошенко объявил о введении военного положения в нескольких регионах страны. Режим предусматривает запрет на въезд некоторым категориям россиян и будет действовать в течение 30 дней начиная с 28 ноября.

В среду, 28 ноября, в погранкомитете Белоруссии сообщили, что с понедельника в Минск вернулись 85 россиян, которым отказали во въезде на Украину.