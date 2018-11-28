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В Белоруссии сообщили о массовых отказах во въезде на Украину гражданам РФ

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Фото: РИА Новости/Андрей Волошин
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Более 80 российских граждан по прилету в аэропорту Киева получили отказ во въезде на Украину с 26 по 28 ноября. Как сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский, россияне после этого вернулись в Минск.

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Как пишет «РИА Новости», случаи групповых возвратов россиян в белорусскую столицу фиксируются с понедельника, 26 ноября. Украинские погранслужбы отказывают во въезде пассажирам разных авиарейсов, но только с прибытием в аэропорт Киева. При прилете в другие города Украины проблем не фиксируется.

«За истекшие сутки дополнительно возвращены (в аэропорт Минска — Ред.) 38 граждан России рейсами «Киев-Минск». <...> Начиная с понедельника, по данным на 10.00 (совпадает с мск) сегодняшнего дня уже возвращено 85 граждан России», — пояснил Бычковский.

25 ноября российские погранслужбы задержали в Керченском проливе три украинских военных корабля за незаконное вторжение в территориальные воды в РФ. Во время операции российской стороне пришлось применить силу, в результате пострадали три украинских моряка. Им сейчас оказывают медицинскую помощь в больнице Керчи. Остальные члены экипажей доставлены в Симферополь для избрания меры пресечения.

На фоне этих событий президент Украины Петр Порошенко объявил о намерении ввести военное положение в стране. Верховная рада одобрила эту инициативу. Правовой режим будет действовать в отдельных областях страны в течение 30 суток начиная с 28 ноября.

27 ноября посольство РФ в Киеве предупредило собирающихся на Украину россиян о возросшем числе отказов во въезде в страну. По  данным ведомства, проблемы с пересечением границы у граждан РФ возникали в аэропортах Борисполь и Киев.

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