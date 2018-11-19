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ОДКБ выступила против наделения ОЗХО карающими полномочиями

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Постоянные представители Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступили против наделения Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) правом определять виновных в применении отравляющих веществ. Об этом говорится в совместном заявление членов ОДКБ, принятом 19 ноября.

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«Считаем Совет Безопасности ООН единственным уполномоченным органом в определении ответственности за противоправные деяния с химическим оружием. Подчеркиваем неприемлемость трансформации ОЗХО, являющейся сугубо технической структурой, в орган, дублирующий полномочия Совета Безопасности ООН», — приводит ТАСС выдержку из документа.

Помимо этого, в ОДКБ сочли недопустимым появление прецедентов, позволяющих наделять прерогативами Совбеза ООН иные международные структуры, поскольку отход от принципа принятия консенсусных решений поставит под угрозу целостность ОЗХО. Кроме того, представители организации призвали все участников Конвенции о запрещении химического оружия приложить усилия для возвращения ОЗХО в деполитизированное русло.

26 июня все страны Евросоюза, а также 13 государств-партнеров, в том числе Турция, Украина, Молдавия и Грузия, поддержали предложенный Лондоном проект о наделении ОЗХО правом определять виновных или вероятных виновных в инцидентах с применением химоружия. Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что попытки внести раскол в работу ОЗХО идут вразрез с интересами борьбы с применением химоружия.

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