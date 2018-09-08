Путин и Пашинян обсудили двусторонние отношения России и Армении

Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча политиков состоялась 8 сентября в Москве. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что торгово-экономическое сотрудничество носит диверсифицированный характер.

«Это и энергетика, причем и углеводородная энергетика, поставки газа, причем по самым низким ценам, <...> это и атомная энергетика, это тепловая генерация», — перечислил российский лидер.

За прошлый год, по словам Путина, товарооборот между странами вырос почти на 30%, в 2018 году — уже на 22%. В свою очередь, Пашинян призвал продолжать развивать «блестящие отношения» между Россией и Арменией.

«Не надо на этом останавливаться, и у нас есть большой потенциал и в политическом отношении, и в экономическом отношении, и в смысле военно-технического сотрудничества, и в укреплении гуманитарных связей», — заключил премьер.

Он также подтвердил готовность республики укреплять отношения с Москвой в рамках Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности.

Последний визит Пашиняна в Москву состоялся в июне. Премьер-министр Армении побывал на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России, провел встречи с президентом РФ и премьером Дмитрием Медведевым.