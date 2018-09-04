Владимир Путин и Никол Пашинян встретятся 8 сентября

Российско-армянские переговоры на высшем уровне состоятся 8 сентября. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся в Москве. Эту информацию «Известиям» подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Предстоящий визит премьер-министра в Россию будет третьим по счету после смены власти в Армении. Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Армении Никол Пашинян провели переговоры в Сочи 14 мая на саммите глав стран Евразийского экономического союза. Следующая встреча состоялась 13 июня в Москве — тогда Никол Пашинян посещал церемонию открытия чемпионата мира по футболу.

1 сентября в Сочи состоялись российско-азербайджанские переговоры. Президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев, в частности, в ходе беседы затронули тему нагорно-карабахского урегулирования.

Никол Пашинян много лет был одним из лидеров оппозиционного движения в Армении. 8 мая 2018 года он был избран премьер-министром депутатами Национального собрания. Ранее этот пост занимал Серж Саргсян, который подал в отставку после массовых демонстраций.

В апреле в Армении вступили в силу поправки в основной закон, изменяющие форму правления в стране на парламентскую. Конституционная реформа была инициирована Сержем Саргсяном, который обещал гражданам страны не пытаться занять пост премьера. Нарушение этого обещания и стало поводом для активных действий оппозиции.