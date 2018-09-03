Лавров подтвердил информацию о готовящейся встрече Путина и Пашиняна

Президент России Владимир Путин планирует в ближайшее время встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на выступлении перед студентами и преподавателями МГИМО 3 сентября.

«Будет важно посмотреть, как сам новый лидер Армении оценивает перспективы развития ситуации в его стране. Нам небезразлично, как в этой ситуации выглядят обязательства республики перед Организацией договора о коллективной безопасности», — цитирует ТАСС главу российского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что Москва обеспокоена ситуацией в Армении на фоне арестов по событиям десятилетней давности, однако признает, что это является внутренним делом Республики Армения. «Очень хотим, чтобы все эти внутренние дела оставались на прочной почве закона, конституции и были поскорее преодолены», — заявил Лавров.

Накануне, 2 сентября, Пашинян заявил, что в ближайшее время совершит визит в Москву, где встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

Пашинян был избран премьер-министром 8 мая 2018 года депутатами национального собрания республики. Выборы прошли после отставки премьер-министра и бывшего президента страны Сержа Саргсяна.