Пашинян обозначил сроки внеочередных парламентских выборов в Армении

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут в мае или июне 2019 года. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook, сообщает 2 сентября «Интерфакс».

По словам премьер-министра, в конституцию планируется внести изменения, согласно которым парламент может быть распущен без отставки действующего премьера.

«Согласно сегодняшней конституции, для роспуска парламента действующий премьер должен уйти в отставку, после чего парламент два раза в течение двух недель не должен избрать нового премьера. Но сегодняшняя ситуация такова, что граждане Армении хотят гарантий того, что они не будут вынуждены вновь осуществить революцию. Мы должны быть уверены, иметь гарантии, что попыток антинародных действий не будет», — отметил Пашинян.

О намерении изменить конституцию республики нынешний премьер заявлял на митинге 17 августа в Ереване.

8 мая 2018 года депутаты национального собрания Армении избрали премьер-министром республики Никола Пашиняна, выдвинутого на этот пост либеральной фракцией «Елк». Выборы были проведены в связи с отставкой премьер-министра республики, бывшего президента страны Сержа Саргсяна, произошедшей под давлением оппозиции.

В результате проведения в 2015 году конституционной реформы в апреле 2018 года Армения перешла к парламентской форме правления, благодаря которой премьер-министр получил широкие полномочия и практически возглавил всю систему исполнительной власти в республике.