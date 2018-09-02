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Пашинян объявил о скорой встрече с Путиным

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшее время посетит Москву, где рассчитывает встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

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«В ближайшее время ожидается мой визит в Москву, в ходе которого я встречусь с президентом РФ Владимиром Путиным», — рассказал Пашинян во время видеоэфира в Facebook. Он добавил, что это будет его третья личная встреча с российским лидером.

При этом пресс-секретарь премьера отказался комментировать информацию, уточнив, что официальное подтверждение визитов главы государства публикуются «за день-два» до события. Местные СМИ утверждают, что Пашинян посетит Москву 8 сентября.

В результате проведения в 2015 году конституционной реформы в апреле 2018 года Армения перешла к парламентской форме правления, благодаря которой премьер-министр получил широкие полномочия и практически возглавил всю систему исполнительной власти в республике.

8 мая 2018 года депутаты национального собрания Армении избрали Пашиняна на должность премьер-министра республики, Он был выдвинут на этот пост либеральной фракцией «Елк». Выборы были проведены в связи с отставкой премьер-министра республики, бывшего президента страны Сержа Саргсяна, произошедшей под давлением оппозиции.

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