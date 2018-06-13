Команда «дружить»

Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян второй раз за два месяца встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Пришедший к власти после «бархатной» революции Пашинян очень внимательно относится к интересам Москвы и уверяет, что отношения между странами будут еще «более братскими». При этом любопытно, что работать над этим в числе прочих должны члены нового кабмина, у которых в биографиях есть работа на недружественные России организации. Подробнее — в материале портала iz.ru.

Породнимся сильнее

В поздравительном письме российскому руководству по случаю Дня России премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что «ценит многовековые дружеские связи между народами двух стран». В телеграмме отмечается, что развитие сотрудничества в разных сферах и форматах — как в двустороннем, так и многостороннем — «полностью соответствует коренным интересам братских народов Армении и России».

В письме армянский премьер также упоминает встречу с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в рамках саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ставшую шагом «к дальнейшему укреплению и обогащению армяно-российских союзнических отношений». После того саммита Пашинян заявлял, что отношения между Ереваном и Москвой будут «более братскими». Стремление к сотрудничеству подтверждал его призыв к российским бизнесменам инвестировать в Армению.

11 июня, в преддверии Дня России, Пашинян произнес обнадеживающие слова о российско-армянской дружбе и в ходе встречи с послом России в республике Сергеем Копыркиным. А 14 июня нового премьер-министра братской страны ждут на открытии чемпионата мира по футболу в Москве, где он, предположительно, встретится с руководством страны.

Теперь уже он может оперировать и официально утвержденными тезисами, заложенными в программе его правительства. Особое место в ней выделено пунктам, касающимся внешней политике. С одной стороны, в ней прописано, что Ереван продолжит работать в рамках ЕАЭС и Организации договора о коллективной безопасности, против участия в которой выступали антироссийские армянские политики. «Союзнические отношения с Россией являются частью системы безопасности Армении», — говорится в программе. С другой стороны, правительство страны настроено и дальше поддерживать дружеские отношения с Грузией и Соединенными Штатами, товарооборот с которыми в последние годы растет быстрее, чем с Россией: с американцами он увеличился на 62%, с соседями — на 26%.

Посол США в Армении Ричард Миллз в интервью заявлял, что напряженные отношения Москвы и Вашингтона никак не отразятся на армянско-американских контактах. Ухудшение отношений республики с другими государствами никогда не было целью Штатов, заверил дипломат. Однако вместе с тем добавил, что Вашингтон хочет дать Армении «инструменты для того, чтобы она продолжала принимать суверенные решения и чтобы быть уверенными, что Армения не подвергнется давлению со стороны других с целью следования тому пути, по которому Армения идти не желает». И в подтверждение тому, что Ереван умеет дружить и с конфликтующими между друг к другом сторонами, напомнил об участии республики в учениях НАТО. «Армения должна гордиться тем, что стала единственным членом ОДКБ, принявшим участие в этих учениях, и внесла очень важный вклад, обеспечив медицинской службой, которая обслуживала все страны-участницы», — сказал Ричард Миллз.

И снова газ

Не менее важный тезис программы армянского кабмина — о снижении цены на газ, который поставляет в Армению дочернее предприятие «Газпрома». И здесь уже формулировки не такие однозначные: Москва вроде продает Еревану газ по низким ценам, только вот толку от этого якобы для потребителей мало. А проблема, по словам премьера, может крыться в «малорезультативном менеджменте или даже коррупции». Однако не уточнил, какая сторона допускает такое поведение.

Переговоры о снижении цен на газ между странами должны пройти почти через полгода — в ноябре, сообщил 11 июня министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Артур Григорян. «Я думаю, что наши российские коллеги нас поймут, если мы начнем интересоваться этой проблемой», — уверен Никол Пашинян.

Какие планы у нового армянского правительства на крупнейший национальный энергетический актив — Воротанский каскад ГЭС, который летом 2015 года приобрела международная энергокомпания СontourGlobal с американским финансированием, пока неизвестно. В феврале прошлого года сообщалось, что «дочка» СontourGlobal заключила два кредитных соглашения более чем на $200 млн для инвестирования в объекты в Армении.

«Дрим-тим»?

Новый состав армянского кабмина будто специально подобран с прицелом на работу в первую очередь с западными партнерами, на что обратили внимание зарубежные СМИ. Министр труда и социальных вопросов Мане Тандилян, например, работала финансовым директором американской компании «Синопсис Армения». Глава министерства образования и науки Араик Арутюнян трудился на грантовую «Хельсинскую ассоциацию» с зарубежным финансированием и антикоррупционную организацию Transparency International, которая признана в России иностранным агентом.

В этой международной организации, помимо Арутюняна, на должности координатора избирательных программ работал назначенный Пашиняном глава Совета безопасности Армен Григорян. С ней же сотрудничал Бабкен Тер-Григорян, получивший образование в Соединенных Штатах. В Армении до назначения на пост замминистра диаспоры он координировал программы фонда Сороса. А с фондом Сороса, в свою очередь, связана деятельность неправительственной организации «Союз информированных граждан», координатором которой был Даниель Ионнисян — он будет курировать разработку нового Избирательного кодекса страны.

Главное военное ведомство страны возглавил Давид Тоноян, в биографии которого значится работа при союзном командовании операциями НАТО. Новый министр юстиции Артак Зейналян, как выяснили иностранные журналисты, участвовал в президентской предвыборной кампании в США 2004 года по специальной программе Госдепа.

Ваша зибилица

Некоторые из новых назначенцев уже выступили против использования русского языка. В частности, глава минобрнауки Армении Араик Арутюнян (напомним, сотрудничавший с Transparency International) призвал сограждан писать обращения исключительно на армянском. «Никакие письма, написанные кириллицей, латиницей или зибилицей (в переводе — мусор) не принимаются», — написал он на своей странице в Facebook.

На фоне заявлений премьер-министра о верности российско-армянским братским отношениям выбор членов кабмина уже сейчас можно назвать довольно своеобразным. И заложенный в программе армянского правительства курс на сохранение сотрудничества как с Москвой, так и Вашингтоном на практике может сильно отличаться.