Парламент Армении утвердил программу нового правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. В частности, в документе говорится о необходимости проведения досрочных выборов в Национальное собрание и изменении избирательного кодекса, передает ТАСС.

При этом, глава кабинета министров, когда представлял программу, выделил ряд важных для его команды вопросов, среди которых формирование власти исключительно благодаря свободной воле народа, обеспечение внешней и внутренней безопасности Республики, общество без коррупции, разделение политики и бизнеса, создание рабочих мест и искоренение нищеты.

Ранее политик заявлял, что внеочередные выборы в парламент остаются приоритетом правительства Армении. Состояться они могут до конца 2018 года.Лидер протестного движения Пашинян был избран премьером 8 мая. Это произошло на фоне массовых протестов в Ереване. Люди вышли на улицы города в знак несогласия с избранием на пост главы правительства экс-президента Республики Сержа Саргсяна.