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Ереван пригласил Лаврова в Армению

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Ереван ожидает новых встреч с главой МИД России Сергеем Лавровым в ближайшее время, заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян по итогам переговоров со своим российским коллегой. 

«Мы настроены еще больше углублять и расширять наше тесное сотрудничество во всех областях, в том числе и в рамках ЕАЭС (Евразийского экономического союза. — Ред.) и ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности. — Ред.) Эти намерения уже были озвучены на встрече в верхах между премьер-министром Армении и президентом России в Сочи», — цитирует дипломата «РИА Новости».

В свою очередь глава МИД России отметил, что товарооборот между двумя странами вырос в прошлом году на 30%, а в первые месяцы этого года приближается к 40%.

«Согласны с тем, что такие высокие показатели стали возможны в том числе в связи с преимуществами, которые вытекают из членства наших стран в ЕАЭС», — подчеркнул Лавров.

Постпред в ООН Зограб Мнацакян возглавил внешнеполитического ведомство Армении 12 мая этого года.

14 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Сочи, где встретился с президентом России Владимиров Путиным. Он призвал бизнесменов двух стран инвестировать в Армению.

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