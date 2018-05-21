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Пашинян намерен отстранить от должности всех губернаторов в Армении

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Фото: REUTERS/Hayk Baghdasaryan
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о намерении сместить всех губернаторов в стране и провести новые назначения. Об этом он сообщил после церемонии приведения к присяге нового правительства республики.

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«Что касается других органов есть определенные законодательные проблемы, и мы попытаемся решать вопросы с учетом этих проблем», — приводит «Газета.ру» слова главы правительства Армении.

Он также пояснил, что главной задачей нового правительства республики станет проведение досрочных парламентских выборов. По словам Никола Пашиняна, они могут пройти уже в 2018 году.

Парламент Армении избрал Пашиняна премьер-министром 8 мая после ухода в отставку избранного на этот пост экс-президента республики Сержа Саргсяна. Оппозиционер был признан самым бедным председателем кабмина за историю страны.

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