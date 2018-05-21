Пашинян обозначил приоритет для правительства Армении

Внеочередные выборы в парламент остаются приоритетом правительства Армении. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян после церемонии принесения присяги.

Несмотря на значимость выборов, это не единственная задача правительства, отметил Пашинян. «У нас будет долгосрочная программа, одно не противоречит другому», — сказал премьер, которого цитирует «РИА Новости».

Ранее он заявлял, что досрочные выборы в парламент Армении могут пройти уже в 2018 году. Правда, сперва премьер намерен провести реформу выборного законодательства.

16 мая сообщалось, что Пашинян стал самым бедным премьер-министром страны. Согласно декларации, его доходы за год составили около $16 тыс., при этом 12 тыс. из этой суммы составила его депутатская зарплата.

Парламент избрал Пашиняна главой правительства 8 мая после массовых акций протеста в Ереване. Митингующие выступали против избрания на пост премьер-министра экс-президента страны Сержа Саргсяна.