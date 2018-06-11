Пашинян заявил о новом этапе отношений Армении и России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с послом РФ в этом государстве Сергеем Копыркиным заявил о новом этапе отношений, который наступает между Ереваном и Москвой.

Об этом сообщается на сайте армянского правительства в понедельник, 11 июня.

«Никол Пашинян подчеркнул, что в дружеских и союзнических отношениях между Арменией и Россией начался новый этап и что правительство Армении заинтересовано в развитии сотрудничества во всех сферах», — приводит сообщение «Газета.ру»

Пашинян указал на важность эффективного сотрудничества в формате Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для решения международных проблем современного мира.

Во вторник Никол Пашинян посетит Москву. Ожидается, что состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным.