Пашинян заявил о новом этапе отношений Армении и России
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с послом РФ в этом государстве Сергеем Копыркиным заявил о новом этапе отношений, который наступает между Ереваном и Москвой.
Об этом сообщается на сайте армянского правительства в понедельник, 11 июня.
«Никол Пашинян подчеркнул, что в дружеских и союзнических отношениях между Арменией и Россией начался новый этап и что правительство Армении заинтересовано в развитии сотрудничества во всех сферах», — приводит сообщение «Газета.ру»
Пашинян указал на важность эффективного сотрудничества в формате Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для решения международных проблем современного мира.
Во вторник Никол Пашинян посетит Москву. Ожидается, что состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным.