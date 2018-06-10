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Премьер Армении Пашинян посетит Москву

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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На следующей неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Москву. Об этом рассказал журналистам 10 июня министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

По данным ТАСС, программу визита глава МИДа не уточнил. Это первый визит Пашиняна в Москву в качестве премьера Армении.

14 мая Пашинян принял участие во встрече глав государств, входящих в Евразийский экономический союз, заседание состоялось в Сочи. Он был избран на пост председателя правительства страны 8 мая. За него проголосовали 59 депутатов, против — 42. 

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