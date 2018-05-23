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Армения намерена углублять отношения с Россией в военно-технической сфере

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Фото: РИА Новости/Арам Нерсесян
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Армения рассчитывает на углубление отношений с Россией во всех сферах, в том числе военно-технической. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время выступления в парламенте в среду, 23 мая.

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Он рассказал, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся 14 мая в Сочи, обсудил общий спектр отношений между государствами. В частности, были затронуты вопросы военно-технического сотрудничества.

«Я хочу заявить, что мы желаем углублять эти отношения», — приводит ТАСС слова Пашиняна.

Премьер Армении отметил, что между странами сложилась атмосфера взаимного доверия. Он также выразил надежду, что отношения государств «будут только развиваться».

Перед встречей с президентом России в Сочи Пашинян отмечал, что намерен сделать отношения с Россией «более братскими».

8 мая лидер оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян был избран председателем правительства страны

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