Встреча Пашиняна и Алиева в Москве не запланирована

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время рабочей поездки в Москву 14 июня не встретится с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, рассказал в понедельник, 11 июня, пресс-секретарь премьера Арман Егоян.

«Встреча Пашиняна и Алиева в Москве не планируется», — цитирует его слова ТАСС.

Последняя встреча лидеров двух государств состоялась осенью 2017 года, тогда президент Армении Серж Саргсян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры в Женеве.

Пашинян примет участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве. Его избрали на пост председателя правительства страны 8 мая.