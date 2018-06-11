Прямой эфир

Встреча Пашиняна и Алиева в Москве не запланирована

0
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время рабочей поездки в Москву 14 июня не встретится с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, рассказал в понедельник, 11 июня, пресс-секретарь премьера Арман Егоян.

«Встреча Пашиняна и Алиева в Москве не планируется», — цитирует его слова ТАСС.

Последняя встреча лидеров двух государств состоялась осенью 2017 года, тогда президент Армении Серж Саргсян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры в Женеве.

Пашинян примет участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве. Его избрали на пост председателя правительства страны 8 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин встретится с Пашиняном в Москве
Парламент Армении утвердил программу нового правительства

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017