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Путин встретится с Пашиняном в Москве

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян на следующей неделе приедет в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в воскресенье, 10 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да. Ждем на футбол», — ответил пресс-секретарь главы государства на соответствующий вопрос журналистов, передает «РИА Новости».

Ранее 10 июня о том, что Пашинян планирует поездку в Россию, рассказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. Это будет его первый визит в качестве премьера.

В Армении с 13 апреля до середины мая проходили митинги оппозиции, которая выступала против избрания парламентом бывшего президента, лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. Согласно изменениям в конституции, с 2018 года к главе правительства переходит вся полнота власти в стране. 

Через неделю после избрания Саргсян подал в отставку с поста премьера, а парламент 8 мая проголосовал за лидера оппозиции Пашиняна.

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