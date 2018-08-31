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Песков рассказал о «добрых отношениях» Путина и экс-президента Армении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин и экс-президент Армении Роберт Кочарян много лет связаны добрыми отношениями. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал телефонный разговор политиков, который состоялся 31 августа.

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«Вы знаете, что на протяжении многих лет и Путин, и Кочарян поддерживают добрые отношения, которые не подвержены влиянию каких-либо событий, которые происходят в Армении», — сказал на брифинге официальный представитель Кремля.

Он также ответил отрицательно на вопрос, обсуждали ли Путин и Кочарян тему уголовного преследования бывшего президента Армении.

В ходе телефонного разговора российский лидер поздравил бывшего президента республики с днем рождения.

Суд Еревана арестовал Кочаряна 27 июля. Экс-президент, который возглавлял страну с 1998 по 2008 год, обвиняется в свержении в 2008 году конституционного строя в Армении. Сам политик категорически отрицает обвинения и называет их «вендеттой и политическим преследованием».

13 августа апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов экс-президента. Они просили изменить меру пресечения в виде ареста, так как Кочарян как бывший глава государства обладает правом неприкосновенности. Его освободили в зале суда.

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