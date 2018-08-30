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Песков прокомментировал рейтинг Forbes влиятельных россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал непонятным рейтинг российской версии журнала Forbes о самых влиятельных российских чиновниках, бизнесменах, топ-менеджерах и силовиках.

Согласно опубликованному 30 августа списку, возглавил рейтинг президент России Владимир Путин.

«Естественно, не надо быть провидцем, чтобы поставить Путина на первое место. Это дело нехитрое. А в остальном — непонятный список», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, в Кремле рейтинг видели, но при этом непонятно, какие критерии использовали составители списка.

Как пишет издание, Путин возглавил список автоматически, потому что он занял второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes.

В мае стало известно, что Путин впервые за пять лет не занял первую строчку рейтинга самых влиятельных людей мира по версии Forbes. Он оказался на втором месте, уступив лидерство председателю КНР Си Цзиньпину. Также со второй на третью позицию переместился президент США Дональд Трамп.

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