Forbes составил рейтинг самых влиятельных россиян

Российская версия журнала Forbes представила рейтинг 100 самых влиятельных российских чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков.

Президент России Владимир Путин возглавил список. Как пишет издание, это произошло автоматически, потому что Путин занял второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes.

В мае стало известно, что Путин впервые за пять лет не занял первую строчку рейтинга самых влиятельных людей мира по версии Forbes. Он оказался на втором месте, уступив лидерство председателю КНР Си Цзиньпину. Также со второй на третью позицию переместился президент США Дональд Трамп.