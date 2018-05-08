Прямой эфир

Журнал Forbes опубликовал список самых влиятельных людей мира

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первое место в рейтинге самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes занял председатель КНР Си Цзиньпин. Составители списка объяснили это тем, что за последний год китайскому лидеру удалось лучше других укрепить власть.

Авторы напоминают, что в марте он был не только переизбран на пост лидера государства, но также из конституции было убрано ограничение по предельному количеству сроков, которые он может занимать. Таким образом, Си Цзиньпин сможет остаться во главе страны и после 2023 года.

Китайский лидер сместил на вторую строчку президента России Владимира Путина, который был во главе списка четыре года подряд. Также со второй на третью позицию переместился президент США Дональд Трамп.

Самой влиятельной женщиной мира оказалась канцлер Германии Ангела Меркель, которая заняла четвертое место. В десятку также вошли глава Amazon Джефф Безос, папа римский Франциск, основатель Microsoft Билл Гейтс, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, премьер Индии Нарендра Моди и сооснователь компании Google Ларри Пейдж.

В начале года журнал Forbes составил рейтинг наиболее переоцененных актеров 2017 года. На первой строчке оказался Марк Уолберг, вернувший лишь $4,4 за доллар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили об обмане Трампа с целью попасть в список Forbes
Назван самый богатый россиянин по версии Forbes

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017