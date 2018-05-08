Журнал Forbes опубликовал список самых влиятельных людей мира

Первое место в рейтинге самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes занял председатель КНР Си Цзиньпин. Составители списка объяснили это тем, что за последний год китайскому лидеру удалось лучше других укрепить власть.

Авторы напоминают, что в марте он был не только переизбран на пост лидера государства, но также из конституции было убрано ограничение по предельному количеству сроков, которые он может занимать. Таким образом, Си Цзиньпин сможет остаться во главе страны и после 2023 года.

Китайский лидер сместил на вторую строчку президента России Владимира Путина, который был во главе списка четыре года подряд. Также со второй на третью позицию переместился президент США Дональд Трамп.

Самой влиятельной женщиной мира оказалась канцлер Германии Ангела Меркель, которая заняла четвертое место. В десятку также вошли глава Amazon Джефф Безос, папа римский Франциск, основатель Microsoft Билл Гейтс, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, премьер Индии Нарендра Моди и сооснователь компании Google Ларри Пейдж.

В начале года журнал Forbes составил рейтинг наиболее переоцененных актеров 2017 года. На первой строчке оказался Марк Уолберг, вернувший лишь $4,4 за доллар.