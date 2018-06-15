Путин познакомил премьера Армении с президентом Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что президент России Владимир Путин после церемонии открытия чемпионата мира по футболу познакомил его с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

«После футбольного матча (Россия – Саудовская Аравия) президент России пригласил меня на небольшой прием в формате глав государств СНГ, на котором присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. И президент России нас познакомил. Мы просто познакомились, никаких обсуждений или существенного разговора не было», — сказал Пашинян в видеотрансляции на своей странице в Facebook.

Премьер-министр Армении находится в Москве с 13 июня. Он прибыл с двухдневным визитом и побывал на церемонии открытия ЧМ-2018.

Также он провел встречи с президентом РФ и премьером Дмитрием Медведевым.

Ильхам Алиев прибыл в Москву 12 июня.

Отношения Армении и Азербайджана остаются напряженными из-за проблемы Нагорного Карабаха.

После избрания главой армянского правительства Пашинян заявил, что переговоры с Баку по проблеме Карабаха невозможны без участия непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Россия неоднократно отмечала, что будет уважать любое решение об участии Нагорного Карабаха в переговорах по урегулированию конфликта.