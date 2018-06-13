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Президент Азербайджана прибыл с визитом в Россию

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Фото: TASS/ZUMA/Frederic Sierakowski
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздно вечером 12 июня прибыл с визитом в Москву. Об этом сообщается на сайте азербайджанского лидера.

«12 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Подробности о программе визита не приводятся.

По данным ТАСС, Алиев 14 июня будет присутствовать на открытии чемпионата мира по футболу, которое состоится на стадионе «Лужники».

11 июня сообщалось, что на церемонии открытия будет присутствовать и премьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом, по словам пресс-секретаря премьера, встреча главы армянского правительства с Алиевым не запланирована.

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