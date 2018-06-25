Брата экс-президента Армении Саргсяна задержали в Ереване

Брат бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Александр задержан по подозрению в незаконном хранении оружия. Об этом сообщил начальник управления по связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.

«Александр Саргсян был задержан по подозрению в незаконном хранении оружия на улице Саят-Нова Еревана», — цитирует его ТАСС.

В период с 2003 по 2012 год Александр Саргсян работал депутатом парламента.

21 июня Специальная следственная служба Армении прекратила уголовное расследование в отношении премьер-министра Никола Пашиняна и ряда его сторонников. Они были фигурантами дела о массовых беспорядках.

17 апреля абсолютное большинство членов Национального собрания Армении проголосовало за избрание Сержа Саргсяна новым премьер-министром, однако уже менее чем через неделю он подал в отставку на фоне продолжительных массовых протестов оппозиции. Свое решение экс-президент объяснил сложившейся политической обстановкой. Новый премьер Армении Никол Пашинян был избран 8 мая.