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СМИ узнали о скорой отставке Пашиняна

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет провести внеочередные выборы в парламент, они намечены на конец сентября. По данным газеты «Жаманак», политик представит парламенту изменения в Избирательный кодекс.

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«Это делается с расчетом, чтобы изменения были приняты до начала парламентских каникул 15 июля. После этого Пашинян подаст в отставку, тем самым, инициируя процесс роспуска парламента», — сообщает издание.

Отмечается, что Пашинян обратится к народу Армении с призывом «защитить достижения революции».

8 мая лидера оппозиционной фракции «Елк» Никола Пашиняна избрали председателем правительства страны.

С 13 апреля в Армении проходили многочисленные акции протеста против избрания на пост главы правительства экс-президента Сержа Саргсяна. Через 10 дней он подал в отставку из-за сложившейся политической обстановки.

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