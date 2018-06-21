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В Армении закрыли уголовное дело в отношении Пашиняна

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Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili
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Правоохранительные органы Армении закрыли уголовное дело в отношении премьер-министра страны Никола Пашиняна и некоторых его сторонников, которые проходили по статье о массовых беспорядках.

«21 июня 2018 года следователь Специальной следственной службы Республики Армения принял решение о прекращении уголовного преследования и увольнении по уголовному делу на основании отсутствия состава указанных лиц», — сообщается на сайте ведомства.

Лидер оппозиции Никол Пашинян был избран премьером республики 8 мая. Это произошло на фоне массовых митингов в Ереване. Неделей ранее люди вышли на улицы города чтобы выразить свое несогласие с назначением на этот пост экс-президента Армении Сержа Саргсяна. 12 мая глава государства Армен Саркисян утвердил состав нового правительства.

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