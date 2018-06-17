Прямой эфир

Пашинян обвинил бывшего военного чиновника в скармливании медведям еды для солдат

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал в своем Facebook задержание бывшего замминистра обороны Манвела Григоряна, который, как сообщалось, был взят под стражу по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов.

С улиц в кабинеты
Чего ждать от нового премьер-министра Армении

По словам главы правительства, задержание в действительности связано не только с обнаружением у Григоряна большого количества оружия и боеприпасов. Политик также подозревается в присвоении и хищении помощи, собранной во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе в апреле 2018 года.

Пашинян уточнил, что, по некоторым данным, экс-чиновник присвоил солдатское продовольствие, которое собирали школьники, и скормил его своим медведям и тиграм, сообщает «РИА Новости». Эти подозрения, по словам премьера, подкрепляют результаты обысков.

Григорян занимал должность заместителя министра обороны Армении в период с 2000 по 2008 год. В настоящее время он возглавляет общественную организацию «Союз добровольцев «Еркрапа» (основанное в 1993 году военизированное формирование, члены которого принимали участие в карабахском конфликте), а также является депутатом парламента республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пашинян сфотографировался в кабине Су-30СМ
СМИ узнали о скорой отставке Пашиняна

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017