Пашинян обвинил бывшего военного чиновника в скармливании медведям еды для солдат

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал в своем Facebook задержание бывшего замминистра обороны Манвела Григоряна, который, как сообщалось, был взят под стражу по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов.

По словам главы правительства, задержание в действительности связано не только с обнаружением у Григоряна большого количества оружия и боеприпасов. Политик также подозревается в присвоении и хищении помощи, собранной во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе в апреле 2018 года.

Пашинян уточнил, что, по некоторым данным, экс-чиновник присвоил солдатское продовольствие, которое собирали школьники, и скормил его своим медведям и тиграм, сообщает «РИА Новости». Эти подозрения, по словам премьера, подкрепляют результаты обысков.

Григорян занимал должность заместителя министра обороны Армении в период с 2000 по 2008 год. В настоящее время он возглавляет общественную организацию «Союз добровольцев «Еркрапа» (основанное в 1993 году военизированное формирование, члены которого принимали участие в карабахском конфликте), а также является депутатом парламента республики.