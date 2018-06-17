Прямой эфир

Пашинян сфотографировался в кабине Су-30СМ

0
Фото: Facebook.com/Nikol Pashinyan
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сфотографировался в кабине истребителя Су-30СМ в Ереване. 

Премьер назвал самолет одним из лучших в своем классе. «В кабине пилота одного из лучших истребителей в мире. Я уже в Ереване», — написал глава правительства Армении в Facebook 17 июня.

Как сообщает ТАСС, снимок сделали на военном аэродроме «Эребуни». Накануне Пашинян посетил с рабочим в визитом непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.

Лидера оппозиционной фракции «Елк» Пашиняна избрали председателем правительства Армении 8 мая после продолжительных акций протеста против избрания на пост главы правительства экс-президента Сержа Саргсяна.

16 июня сообщалось, что Пашинян собирается уйти в отставку после принятия избирательного законодательства, чтобы ускорить проведение внеочередных парламентских выборов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Армения намерена углублять отношения с Россией в военно-технической сфере
Пашинян сообщил об отставке главы Генштаба Армении

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017