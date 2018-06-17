Пашинян сфотографировался в кабине Су-30СМ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сфотографировался в кабине истребителя Су-30СМ в Ереване.

Премьер назвал самолет одним из лучших в своем классе. «В кабине пилота одного из лучших истребителей в мире. Я уже в Ереване», — написал глава правительства Армении в Facebook 17 июня.

Как сообщает ТАСС, снимок сделали на военном аэродроме «Эребуни». Накануне Пашинян посетил с рабочим в визитом непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.

Лидера оппозиционной фракции «Елк» Пашиняна избрали председателем правительства Армении 8 мая после продолжительных акций протеста против избрания на пост главы правительства экс-президента Сержа Саргсяна.

16 июня сообщалось, что Пашинян собирается уйти в отставку после принятия избирательного законодательства, чтобы ускорить проведение внеочередных парламентских выборов.