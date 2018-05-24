Пашинян сообщил об отставке главы Генштаба Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил об отставке начальника Генерального штаба вооруженных сил республики Мовсеса Акопяна.

«Нового главу Генштаба я представляю завтра (25 мая)», — заявил он на заседании кабинета министров.

По словам Пашиняна, решение об освобождении Акопяна от должности в связи с переходом на другую работу уже представлено президенту, передает «РИА Новости».

Ранее премьер-министр Армении обозначил приоритетные направления для нового правительства, среди которых внеочередные выборы в парламент. По словам Пашиняна, они могут пройти до конца 2018 года, но до этого он намерен провести реформу выборного законодательства.

Парламент избрал Пашиняна главой правительства 8 мая после массовых акций протеста в Ереване. Народ был не согласен с избранием на пост премьер-министра экс-президента страны Сержа Саргсяна.