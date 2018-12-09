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В Армении проходят парламентские выборы

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Фото: ТАСС/Багдасарян Вахрам
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В Армении 9 ноября проходят первые в истории досрочные парламентские выборы.

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Избирательные участки открылись в 08:00 (07:00 по мск). В выборах принимают участие два блока и девять партий. Как сообщает агентство Regnum, порог явки не установлен, однако для прохождения в парламент партия должна преодолеть пятипроцентный барьер, избирательный блок — семипроцентный барьер. Кроме того, по законодательству в Национальном собрании (законодательный орган страны) должны быть представлены как минимум три политические силы.

По данным ТАСС, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян ранее призвал граждан принимать активное участие в голосовании. По оценкам экспертов, именно его блок «Мой шаг» является фаворитом на выборах.

В апреле-мае этого года по стране прокатилась волна протестных акций, в результате чего назначенный премьер-министром бывший президент Серж Саргсян ушел в отставку. Главой правительства стал лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» Никол Пашинян.

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