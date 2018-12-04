Минобороны Армении потеряло связь с пилотами Су-25

Министерство обороны Армении сообщило о потере связи с самолетом Вооруженных сил Су-25. В заявлении на сайте ведомства 4 декабря сообщается, что он выполнял учебно-тренировочный полет.

Согласно данным Минобороны, самолет вышел на взлетную полосу аэродрома в Гюмри во вторник. Связь была потеряна спустя 14 минут в 10:20 по местному времени (9:20 мск).

На данный момент идут поисково-спасательные работы. Как сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, экипаж состоял из двух человек. Ведомство обещает предоставлять новую информацию о судьбе пилотов.