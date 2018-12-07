Апелляционный суд Армении санкционировал арест Кочаряна

Апелляционный суд Армении в пятницу, 7 декабря, санкционировал арест экс-президента страны Роберта Кочаряна, которого обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году. Об этом сообщил адвокат политика Айк Алумян.

«Апелляционный суд оставил неизменным решение суда первой инстанции и отклонил наши жалобы. Это означает, что Кочарян будет арестован», — цитирует защитника «РИА Новости».

Специальная следственная служба в июле текущего года предъявила Кочаряну обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, передает НСН. 3 марта Кочаряна арестовали на два месяца.

Защита бывшего президента Армении обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, объяснив это его неприкосновенностью. Кассационный суд 13 ноября частично удовлетворил жалобу генпрокурора на отмену ареста Кочаряна, направив дело на доследование в тот же суд. Кочаряна освободили в зале суда.

16 августа Роберт Кочарян заявил о возвращении в политику. По его мнению, новое правительство «не имеет опыта и не осознает, что нельзя дискредитировать армию, так как она является гарантом нашей государственности».

Армянская оппозиция в 2008 году во главе с первым президентом государства Левоном Тер-Петросяном, проигравшим выборы Сержу Саргсяну, провела митинги в центре Еревана, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились в беспорядки и столкновения с силами правопорядка. В результате 10 человек погибли, около 230 получили ранения.