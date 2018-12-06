Тереза Мэй допустила отказ от Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что может принять решение отменить выход страны из состава Евросоюза. Об этом сообщило агентство Reuters в четверг, 6 декабря.

«Есть три варианта: первый — выйти из состава Европейского союза с соглашением… два остальных — либо мы выходим без договора, либо у нас нет никакого Brexit», — заявила британский премьер.

11 декабря в парламенте должно состояться голосование о заключении сделки о Brexit с Евросоюзом.

Референдум по выходу Великобритании из Европейского союза состоялся в июне 2016 года, и большинство подданных королевства одобрили его.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года. Переходный период, во время которого будут решены спорные вопросы, займет еще несколько месяцев.

25 ноября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС и постановил обеспечить вступление в силу договора по Brexit 30 марта 2019 года. Для этого документ должен получить одобрение Европарламента и британских законодателей.

5 декабря глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предрекла экономике Великобритании «черный сценарий» в случае утверждения Brexit.