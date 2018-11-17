Пашинян потребует от Лукашенко и Назарбаева объяснения слов про ОДКБ

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян потребует объяснений от президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы Казахстана Нурсултана Назарбаева в связи с их заявлениями о ситуации в Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, их высказывания по поводу избрания нового главы ОДКБ противоречат правилам и нормам.

Лукашенко 12 ноября в ходе встречи с азербайджанским послом сказал ему, что видит три возможные кандидатуры на пост генерального секретаря ОДКБ, если Минску перейдет право назначения главы организации, сообщает ТАСС. По мнению Пашиняна, говорить об этом представителю страны, не входящей в организацию, было некорректно.

«Я удивлен тем, что человек, занимающий статус руководителя государства на протяжении 30 лет, мог позволить себе подобный шаг», — отметил он.

Несколькими днями ранее после саммита глав государств — членов ОДКБ в Астане Назарбаев заявил, что в соответствии с уставом организации новым генсеком в алфавитном порядке должен стать представитель Белоруссии. По словам Пашиняна, казахстанский лидер не имел права выступать с такими заявлениями.

«Решения в ОДКБ принимаются при консенсусе, а мы четко выразили нашу позицию», — заявил он. Политик добавил, что важно иметь четкий договор внутри организации, «чтобы для каждого было ясно, каковы его обязательства по отношению к остальным и вообще каковы обязательства стран-участников по отношению к организации и другим странам-участникам».

В начале ноября генсек ОДКБ Юрий Хачатуров (Армения) был отозван с поста из-за предъявленных обвинений в попытке свержения конституционного строя республики в рамках расследования дела о разгоне протестов в стране в 2008 году.