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Революционный бум: в Армении подводят итоги досрочных выборов

Пашинян празднует победу на фоне надвигающихся проблем
Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
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Революционный бум: в Армении подводят итоги досрочных выборов
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2018-12-12 14:12:26
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В Армении прошли первые в ее истории внеочередные парламентские выборы. Все места в национальном собрании достались блоку Никола Пашиняна и его соратникам по «бархатной революции». Доминировавшие на политической арене предыдущие 20 лет партии лишились своих мандатов. «Известия» разбирались в том, закончится ли на этом политический кризис в стране.

«Мой шаг» во власть

Досрочные парламентские выборы в Армении состоялись 9 декабря. По итогам голосования в Национальное собрание прошли три политические силы. Блок «Мой шаг», возглавляемый и.о. премьер-министра Николом Пашиняном, получил 70,44% голосов. Второе место — у партии бизнесмена Гагика Царукяна «Процветающая Армения» — 8,27% голосов, третье место с 6,37% заняла партия «Светлая Армения» под руководством Эдмона Марукяна, бывшего соратника Пашиняна.

Законодательство Армении не предполагает доминирования одной политсилы, оппозиция должна получить не менее трети мест. В связи с этим число депутатов может стать больше нынешних 105.

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Никол Пашинян во время голосования на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении в одном из избирательных участков

Никол Пашинян во время голосования на внеочередных выборах в национальное собрание Армении в одном из избирательных участков

Фото: ТАСС/Photolure/Ваграм Багдасарян

Итоги выборов для Пашиняна и его сторонников выглядят оптимистично. Республиканская партия, которая с 1999 года неизменно формировала самую значительную фракцию, не прошла порог в 5% и в новом составе национального собрания представлена не будет. В руках Пашиняна теперь не только правительство, мэрия и ереванский горсовет (Совет старейшин), но и парламентское большинство, достаточное и для изменения Конституции, и для принятия важных управленческих и политических решений.

Явка сделана, явки больше нет

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При более внимательном взгляде на результаты выборов обнаруживаются существенные проблемы. Во-первых, крайне низкой оказалась явка. Впервые в истории Армении в парламентских выборах приняло участие меньше половины населения с правом голоса. До участков дошли 48,63% избирателей. Для сравнения, на парламентских выборах 2017 года показатель достиг 60,86%.

Сторонники «Моего шага» объяснят низкую активность избирателей тем, что нынешняя демократическая власть не считала «мертвых душ» и трудовых мигрантов, не использовала методы административного принуждения. Свои коррективы якобы внесла и погода — в Армении выдался не самый сухой и солнечный день. Приверженцы Пашиняна говорят также говорят, что в демократических странах явка традиционно невысока. На этом фоне, однако, тускнеют утверждения «революционеров» о всенародной поддержке Пашиняна, наличии у этого политика «подлинного мандата народа». Очевидно, что сейчас разговоры о «всенародном единстве» вокруг лидера «Моего шага» будут сильно затруднены.

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На участке голосования на досрочных парламентских выборах в Ереване, Армения, 9 декабря

На участке голосования на досрочных парламентских выборах в Ереване, Армения, 9 декабря

Фото: REUTERS/Photolure/Vahram Baghdasaryan
Блок Пашиняна получил абсолютное большинство в парламенте

Есть и еще одна существенная неприятность. Результаты выборов продемонстрировали снижение уровня поддержки «революционеров» по сравнению с выборами в Совет старейшин Еревана, которые прошли в сентябре. Тогда блок «Мой шаг» получил более 80% голосов и занял 57 из 65 мест в горсовете. «Конечно, получить порядка 70% — мечта любого политика. Но здесь мы видим снижение [популярности] всего за три месяца! Таким образом, пик популярности «народного кандидата» пройден. И не факт, что ему удастся достичь этого уровня снова», — подчеркивает российский политолог Сергей Маркедонов.

Кредиты — в радость

Главный вопрос сейчас — как Армения изменится после оглашения результатов выборов, когда бывшие оппозиционеры окончательно закрепились в статусе действующих властей. Печальный опыт ряда постсоветских стран свидетельствует: одно дело — оседлать волну народного гнева и во главе взбудораженной толпы сместить законную власть. Совсем другое — грамотно руководить государством.

Завершились выборы в парламент Армении

Социльно-экономическая ситуация в Армении далеко не радужная. По официальной статистике, в 2017 году темпы экономического роста составили 7,5%, но в этом году они запланированы на уровне 4,5%. Сохраняется дефицит госбюджета. В январе–октябре 2018 года он составил 34,8 млрд драмов (более $700 млн). Инфляция во втором полугодии ускорилась. Цены на некоторые товары выросли особенно впечатляющими темпами. Например, цены на мясо за год увеличились на 10,8%. Бензин и дизельное топливо за год подорожали соответственно на 16,2% и 28,8%.

Постепенно растет безработица. В 2018 году не могут трудоустроиться 20,2%, в 2017-м этот показатель составил 17,8%. Безработица в Армении самая высокая в регионе. Особенно большие проблемы у молодежи. Хорошая зарплата в стране — 180–200 тыс. драмов (около 20 тыс. рублей). Прожить на нее семьей практически невозможно. Многие «сидят на чемоданах» и мечтают уехать.

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Продажа овощей на одной из улиц города, Армения

Продажа овощей на одной из улиц города, Армения

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Растет закредитованность населения. Об этом «достижении» сообщил на своей странице в соцсети сам Пашинян. «После революции, то есть начиная с мая и по сей день, активы банковской системы выросли на 10,5%, кредиты выросли на 7,0%, кредиты физлиц — на 10,4%, кредиты юридический лиц — на 4,3%», — отметил политик в октябре. Подписчики его оптимизм не разделили. Многие под этой записью сообщили, что после революции были вынуждены брать кредит не от хорошей жизни. «Простые граждане катятся в экономическую пропасть не менее стремительно, чем при прежних властях, если не больше. И приведенные показатели — это палка о двух концах», — написал один из пользователей.

Дружба врозь

Вызывает вопросы и поведение армянского руководства на внешнеполитической арене. Соцопросы показывают, что 92% граждан страны считают Россию дружественным государством. В ходе предвыборной кампании Пашинян говорил о приверженности курсу на сотрудничество с Москвой и региональными интеграционными структурами. Действия революционной власти, однако, ставят эти тезисы под сомнение.

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Внеочередные парламентские выборы помогут сторонникам Никола Пашиняна взять власть. Чего ждать дальше

В июле под следствием в Армении оказался генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров. Его обвинили в том, что он препятствовал беспорядкам, произошедшим после выборов президента Армении в 2008 году. Тогда Хачатуров возглавлял ереванский гарнизон, а позже стал заместителем министра обороны.

Понятно, что уголовное дело бросило тень на ОДКБ. По некоторым данным, представители стран – членов объединения выразили свое неудовольствие тем, что генсека не отозвали с его поста до расследования. Завершение процедуры досрочного прекращения полномочий Хачатурова произошло только 2 ноября.

На этом, однако, скандал не закончился. В середине ноября Пашинян вступил в заочную перепалку с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ереван возмутило то, что белорусский лидер обсуждал ход саммита ОДКБ с Азербайджаном, который не является членом данной организации. «Это примерно то же самое, как если бы, например, я пригласил какого-либо иностранного посла страны, не являющейся членом ОДКБ, и рассказал ему о заседании, прошедшем в формате закрытых дверей. Я удивлен тем, что человек, занимающий статус руководителя государства на протяжении 30 лет, мог позволить себе подобный шаг», — сказал и.о. премьер-министра Армении.

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Во время церемонии фотографирования глав делегаций государств-членов ОДКБ во Дворце независимости в Астане

Во время церемонии фотографирования глав делегаций государств – членов ОДКБ во Дворце независимости в Астане

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Пашинян потребует от Лукашенко и Назарбаева объяснения слов про ОДКБ

Досталось от Пашиняна и президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который заявил журналистам о необходимости назначить генсеком ОДКБ представителя Минска. «Никто не имел права выступать с подобным заявлением, потому что решения в ОДКБ принимаются при консенсусе», — подчеркнул армянский политик.

По мнению экспертов, подобное поведение свидетельствует о том, что сведение счетов внутри страны для армянского руководства пока приоритетнее, чем налаживание международного сотрудничества.

В целом загадкой остается, сможет ли Пашинян из уличного политика стать государственным деятелем. Уже восемь месяцев он находится у власти, но до последнего момента занимался во многом тем же, чем и до этого: критиковал предыдущую власть. Теперь у него в руках все возможные рычаги, серьезная оппозиция отсутствует. Это, однако, может стать и затруднением. Победа на выборах возлагает на команду Пашиняна всю полноту ответственности за то, что происходит и будет происходить со страной.

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