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Пашинян исключил вступление Армении в НАТО

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Армения не стремится в НАТО, но будет поддерживать отношения с альянсом, сообщил в понедельник, 10 декабря, исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян.

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Он также напомнил, что Армения в настоящий момент состоит в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«У нас есть отношения с НАТО, они связаны с миротворческими миссиями, в том числе в Косово, в Афганистане, и мы продолжим это сотрудничество», — цитирует Пашиняна ТАСС.

ОДКБ — военно-политический союз, созданный на основе Договора о коллективной безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года. Договор продлевается автоматически каждые пять лет. Членами организации являются: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия.

Организация Североатлантического договора (НАТО) — военно-политический союз ряда европейских и североамериканских стран, созданный в 1949 году для отражения внешней агрессии. В настоящее время членами организации являются 29 стран, включая США, Гермнию, Канаду, Францию, Италию, Великобританию, Испанию и др.

9 декабря в Армении прошли внеочередные парламентские выборы. 10 декабря стало известно, что по итогам голосования безусловным лидером стал блок и.о. премьер-министра Никола Пашиняна «Мой шаг» — 70,44% (более 883 тыс. избирателей). В парламент также проходят партии «Процветающая Армения» с 8,27% голосов и набравшая 6,37% «Светлая Армения».

В апреле-мае этого года по стране прокатилась волна протестных акций, в результате чего назначенный премьер-министром бывший президент Серж Саргсян ушел в отставку. Главой правительства стал лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» Никол Пашинян.

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