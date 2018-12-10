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Три политические силы предварительно проходят в новый парламент Армении

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Три политические партии предварительно могут войти в состав нового парламента в Армении по итогам подсчета голосов с 632 из 2010 избирательных участков.

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По данным Центральной избирательной комиссии страны возглавляемый исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном предвыборный блок «Мой шаг» лидирует на выборах. На данный момент он набирает 69,89% голосов, пишет «Интерфакс».

Партия «процветающая Армения», которую возглавляет бизнесмен Гагик Царукян, набрала 8,49% голосов, а партия депутата парламента Эдмона Марукяна — 6,43%. Партия бывшего президента Армении Сержа Саргсяна (Республиканская партия Армении) пока набирает только 4,19%, а «Дашнакцутюн» — 4,60%.

Избирательные участки открылись в 8:00 (7:00 мск). Партии должны набрать не менее 5% голосов избирателей для прохождения в парламент, блоки — не менее 7%. Кроме того, по законодательству в Национальном собрании (законодательный орган страны) должны быть представлены как минимум три политические силы.

В апреле-мае этого года по стране прокатилась волна протестных акций, в результате чего назначенный премьер-министром бывший президент Серж Саргсян ушел в отставку. Главой правительства стал лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» Никол Пашинян.

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