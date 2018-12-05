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В НАТО раскритиковали намерение Косово создать свою армию

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Фото: Global Look Press/Nikos Pilos
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Намерение Косово создать собственные вооруженные силы подрывает стабильность в регионе. Об этом 5 декабря заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи глав МИД альянса.

«Объявление о намерении создать собственные вооруженные силы произошло в крайне неудачный момент», — цитирует Столтенберга ТАСС.

В российском МИДе ранее 5 декабря высказали аналогичную точку зрения. В ведомстве намерение Приштины по созданию армии назвали грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, а также «дестабилизирующим и провокационным шагом».

«Резолюция предусматривает пребывание на территории края исключительно многонациональных контингентов под международным контролем. <…> Покровители Приштины в лице Европейского союза и США должны оказать на своих подопечных энергичное воздействие, чтобы <…> предотвратить эскалацию напряженности», — говорится в заявлении МИД РФ.

Решение о формировании собственной армии власти республики намерены принять 14 декабря.

Косово — частично признанное государство. Более 90% населения республики — албанцы, сербы составляют меньшинство и заявляют о притеснениях на национальной почве. Республика провозгласила независимость от Сербии в одностороннем порядке в 2008 году, два года спустя ее признал Международный суд ООН.

При этом около 60 государств, в том числе Россия, продолжают считать республику автономным краем в составе Сербии. 3 декабря решение о признании независимости Косово отозвали Соломоновы острова.

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