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Соломоновы острова отозвали признание независимости Косово

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Соломоновы острова отозвали свое решение о признании независимости Косово. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщает агентство Tanjug.

Данную информацию подтвердил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

Ранее признание Косово отозвали Бурунди, Республика Суринам, Гвинея-Бисау, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Доминиканская Республика, Лесото, Папуа – Новая Гвинея и Гренада.

Вооруженный конфликт между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и армией и полицией Сербии произошел в 1999 году. В противостояние вмешались войска НАТО.

Бомбардировки Югославии начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года. Операция носила название «Союзная сила», а ее необходимость объяснялась присутствием югославских войск на территории автономного края Косово и Метохия и проведением там этнических чисток. По оценкам югославской стороны, за время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц превысило 2,5 тыс. человек.

В 2004 года косовские албанцы устроили погромы, вынудив сербов массово покидать край. В 2008 году косовские власти в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Спустя два года независимость Косово признал Международный суд ООН. В то же время республику не признают около 60 государств, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.

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