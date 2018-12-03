Соломоновы острова отозвали признание независимости Косово

Соломоновы острова отозвали свое решение о признании независимости Косово. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщает агентство Tanjug.

Данную информацию подтвердил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

Ранее признание Косово отозвали Бурунди, Республика Суринам, Гвинея-Бисау, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Доминиканская Республика, Лесото, Папуа – Новая Гвинея и Гренада.

Вооруженный конфликт между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и армией и полицией Сербии произошел в 1999 году. В противостояние вмешались войска НАТО.

Бомбардировки Югославии начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года. Операция носила название «Союзная сила», а ее необходимость объяснялась присутствием югославских войск на территории автономного края Косово и Метохия и проведением там этнических чисток. По оценкам югославской стороны, за время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц превысило 2,5 тыс. человек.

В 2004 года косовские албанцы устроили погромы, вынудив сербов массово покидать край. В 2008 году косовские власти в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Спустя два года независимость Косово признал Международный суд ООН. В то же время республику не признают около 60 государств, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.