Косово обвинили в стягивании войск на север

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что по его информации, на север частично признанной Республики Косово направляются вооруженные отряды. По мнению сербского лидера, это может быть новый виток торговой войны, которую начала Приштина.

«Возможно, они перемещаются, чтобы контролировать озеро (Газиводе. — Прим. «Известий»), демонстрируют «мышцы» и контролируют зеленые переходы на севере, чтобы помешать любому ввозу товаров», — приводит слова Александра Вучича N1.

В среду 21 ноября Республика Косово ввела таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Такая мера, по мнению аналитиков, стала ответом Приштины на неудачную попытку вступления в Международную организацию уголовной полиции (Интерпол). 20 ноября Генассамблея организации отказалась принять Косово: против вступления региона проголосовало 51 государство.

21 ноября отменить таможенные пошлины призвала и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

На следующий день в Министерстве иностранных дел России назвали провокацией начало торговой войны, которую Косово организовало против Сербии .

Республика Косово провозгласила независимость от Сербии в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Спустя два года ее независимость признал Международный суд ООН. В то же время республику не признают около 60 государств, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.