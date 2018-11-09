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Глава Сербии отметил дружеские отношения с Россией

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Фото: ТАСС/Метцель Михаил
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Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с вице-премьером России Юрием Борисовым 9 ноября заявил о своем уважении к президенту РФ Владимиру Путину. Он также отметил сложившийся дружеский характер отношений между странами.

«Россия и Сербия являются искренними друзьями. Очень уважаю Россию и президента Путина», — передают слова Вучича «РИА Новости».

После встречи первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил, что в первой половине 2019 года состоится заседание российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

В октябре 2018 года состоялся визит генерального прокурора России Юрия Чайки в Сербию, во время которого было подписано соглашение о прокурорском сотрудничестве между Москвой и Белградом. В рамках этой поездки Чайка также встретился с Вучичем. Последний при этом заявил, что сербы смотрят на Россию как на искреннего друга и союзника.

23 октября председатель сербского парламента Майя Гойкович на встрече со спикером Государственной думы РФ Вячеславом Володиным пообещала, что страна никогда не введет санкции в отношении Москвы.

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