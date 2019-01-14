Премьер-министром Армении назначили Пашиняна

Президент Армении Армен Саргсян в понедельник подписал указ о назначении премьер-министром республики исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна. Об этом сообщает 14 января «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Руководствуясь положениями конституции, назначить Никола Пашиняна премьер-министром Республики Армения», — говорится в указе президента.

Согласно конституции Армении, президент страны после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством. Однако в основном законе прописано, что в случае внеочередных выборов срок полномочий вновь избранного Национального собрания начинается с момента открытия ее первой сессии. Сам кабмин формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьера.

В декабре прошлого года Пашинян выразил надежду на успешные переговоры Еревана и Москвы о цене на российский газ. Действующий контракт на поставку природного газа в Армению истек в конце 2018 года.