Пошли на поправки: почему в Армении разгоняют Конституционный суд

Есть у революции начало, нет у революции конца. Два года прошло после смены власти в Армении, но до сих пор руководители республики не пришли к согласию. Главная тема февраля — борьба премьер-министра Николы Пашиняна с Конституционным судом. Против председателя КС возбуждено два уголовных дела, на начало апреля назначен референдум о разгоне нынешнего состава судебного органа. «Известия» разбирались в хитросплетениях армянской политики.

«Мерседес» с колесами «Москвича»

Референдум о внесении поправок в Конституцию назначен в Армении на 5 апреля. Соответствующее решение на внеочередном заседании принял парламент страны. Инициативу поддержали 88 депутатов правящего блока «Мой шаг».

Поправки позволят прекратить полномочия председателя и членов КС, назначенных до реформы Конституции в 2015 году. Не подпадают под это изменение только двое из девяти судей — Ваге Григорян и Армен Диланян. Остальные семеро, в том числе председатель Грайр Товмасян, стали членами КС в соответствии с положениями основного закона в редакции 1995 и 2005 годов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил инициативу стремлением к демократизации. «В парламенте и правительстве Армении работают люди, избранные народом, чего нельзя сказать о Конституционном суде. Так больше не может продолжаться. Мы, мужчины, любим приводить примеры с автомобилями. Так вот, скажу вам, сегодняшняя ситуация в стране сродни тому, как если бы водили «Мерседес» S-класса с колесами от «Москвича 408», — отметил он.

ка1 Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Оппозиция идею референдума не поддержала. Депутаты «Процветающей Армении» не голосовали, представители «Просвещенной Армении» выступили против. Глава фракции «Просвещенной Армении» Эдмон Марукян заявил, что сторонники Пашиняна имеют в парламенте конституционное большинство, поэтому могли обойтись без референдума.

Борьба с иммунитетом

Конституционный суд — последний важный государственный орган, который сохраняет независимость от команды Николы Пашиняна. Нынешний премьер-министр пришел к власти весной 2018 года в результате «бархатной революции». После этого Пашинян заменил правительство, провел досрочные парламентские выборы, но правового механизма для отставки КС у него нет.

Поводом для противостояния ветвей армянской власти стало дело бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Того обвинили в свержении конституционного строя при подавлении акций протеста в марте 2008 года. Причиной беспорядков тогда стали фальсификации, которые якобы зафиксировали на выборах, в результате уличных столкновений погибли девять человек.

В акциях 2008 года принимал участие и Никол Пашинян, после их подавления он провел два года в заключении. Поэтому считается, что Кочарян — личный враг нынешнего главы правительства.

Кочаряна задержали летом 2018 года, но уже через месяц отпустили: в Конституции Армении сказано, что бывший глава государства обладает иммунитетом. Затем политика задержали вновь, но в мае 2019 года выпустили во второй раз.

ка2 Экс-президент Армении Роберт Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя в 2008 году, 12 сентября 2019 года Фото: ТАСС/Ваграм Багдасарян/Photolure

После этого начался открытый конфликт постреволюционной власти с судебной системой. Пашинян призвал заблокировать входы и выходы в зданиях судов, а также заявил, что настало время «хирургического вмешательства». «Очевидно, что решения судов не пользуются доверием общества. Их нелегитимность угрожает нацбезопасности и стабильности», — заявил он.

В июне 2019 года Кочаряна поместили под стражу в третий раз, но судебная система продолжала сопротивляться. Особое недовольство у революционеров вызвали действия Конституционного суда. Тот обратился за консультациями в Европейский суд по правам человека и Венецианскую комиссию Совета Европы. В сентябре 2019 года произошло удивительное для правового государства событие: КС приостановил дело против Кочаряна, но суд низшей инстанции проигнорировал решение.

Послан в соответствующее место

После этого революционные власти атаковали Конституционный суд. В октябре депутаты армянского парламента проголосовали за отставку главы КС Грайра Товмасяна. Предложение поддержали 98 депутатов из 100. По закону законодательный орган не может вмешиваться в дела судебной власти, инициатива депутатов носила только рекомендательный характер. И судьи КС даже не стали ее обсуждать.

Тогда в дело пошла тяжелая артиллерия. Против Товмасяна возбудили два уголовных дела. Одно касается его назначения на должность главы КС. По версии следствия, бывший спикер парламента Ара Баблоян в 2018 году задним числом подписал заявление об отставке прежнего главы Конституционного суда. Благодаря этому Товмасян на несколько дней раньше — когда еще действовал старый закон — занял нынешний пост. Это позволяет ему сохранять должность до 70 лет.

ка3 Полицейские во время акции у здания суда в Ереване, где в этот день возобновлялись слушания по делу о свержении конституционного строя, 12 сентября 2019 года Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Второе уголовное дело возбуждено из-за злоупотреблений Товмасяна на посту министра юстиции. По версии следствия, он вступил в сговор с чиновниками ереванской мэрии и незаконно приобрел недвижимость в центре Еревана.

В разгар кампании о судье высказался сам Пашинян. По его словам, председатель КС предлагал ему услуги. « Сначала каждый день, потом каждую неделю, потом каждый месяц Товмасян предлагал свои услуги. Он говорил, что как соавтор Конституции может рассказать обо всех подводных камнях », — сказал Пашинян, добавив, что послал Товмасяна «в соответствующее место». Глава правительства также опубликовал фотографию «элитной» ручки, которую ему якобы дал и не забрал из-за стремления подружиться Товмасян.

Председатель Конституционного суда в ответ подал против Пашиняна иск с требованием опровергнуть информацию и извиниться за клевету.

С оглядкой на Карабах

На противостояние исполнительной и судебной властей обратили внимание международные структуры. «Мы обеспокоены долгосрочным ущербом, которое это напряжение, достигшее беспрецедентного уровня, может нанести судебной системе, доверие к которой уже сильно снизилось», — говорится в заявлении мониторинговой комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Председатель Венецианской комиссии Совета Европы Джанни Букиккио призвал стороны прекратить противостояние. «Демократическая культура и зрелость требуют систематической сдержанности, добропорядочности и взаимного уважения»,— подчеркнул он.

ка4 Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время блокировки здания Конституционного суда Армении, 20 мая 2019 года Фото: ТАСС/Lusi Sargsyan/Photolure

Политолог Артур Атаев в беседе с «Известями» отмечает, что политикам, пришедшим к власти после «бархатной революции», неуютно при старом составе КС. «Революция, понятно, никак не регламентируется законом. По сути, является антиконституционным событием. При нелояльном составе КС сохраняется опасность тяжб и разбирательств о захвате власти. Поэтому важно его перетасовать», — отмечает эксперт.

Он также добавляет, что исход референдума, скорее всего, предрешен. «Рейтинг Пашиняна падает, но остается на высоком уровне. Вероятно, явка на референдуме будет низкая, но проблем при подсчете голосов он не испытает», — прогнозирует собеседник.

Практически одновременно с референдумом — 31 марта — пройдут выборы президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Нынешний глава НКР Бако Саакян, которого связывают с дореволюционными властями Армении, на должность не претендует, в избирательной кампании не участвует.

Армянский политический аналитик Айк Халатян говорит «Известиям», что Пашинян заинтересован в смене власти в республике. «Среди кандидатов есть Виталий Баласанян, у которого с Пашиняном сложные отношения. Но, по моему мнению, вряд ли он одержит победу. Остальные кандидаты главу правительства Армении устраивают», — подчеркивает Халатян.