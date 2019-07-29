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Узник Еревана: защита Кочаряна намерена добиться его оправдания в ЕСПЧ

Адвокаты настаивают на признании экс-президента Армении политзаключенным
Фото: Getty Images/Bloomberg
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Узник Еревана: защита Кочаряна намерена добиться его оправдания в ЕСПЧ
2019-07-25 12:25:52">
2019-07-25 12:25:52
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Защита экс-президента Армении и Нагорного Карабаха Роберта Кочаряна будет через ЕСПЧ добиваться снятия с него обвинений, даже если на это уйдет несколько лет. Об этом «Известиям» заявил адвокат арестованного год назад бывшего армянского лидера Рубен Саакян. Сторона защиты не оставит попыток оправдать обвиняемого и в местных судах. Знакомые с ходом расследования источники «Известий» в Ереване уверены, что прокуратура в итоге не сможет доказать «попытку свержения конституционного строя». По словам собеседников «Известий», хотя с правовой точки зрения для снятия обвинений с Кочаряна есть все основания, «народ хочет зрелища» и новые власти страны готовы его предоставить. В Москве же происходящее вызывает недоумение и озабоченность, хотя Россия считает это «внутренним делом Армении».

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Без срока и доказательств

28 июля исполнился год с момента ареста Роберта Кочаряна по обвинению в попытке свержения конституционного строя. В марте 2008-го во время массовых беспорядков в Ереване в столкновениях с силовиками погибли 10 и пострадали более 200 человек. После этого лидер страны ввел в столице режим чрезвычайного положения. Гибель протестующих из-за действий военных — беспрецедентное для республики событие. И поэтому Роберт Кочарян имел полное право устанавливать особый режим, уверены собеседники «Известий», знакомые с ходом расследования. Более того, ввод воинских подразделений в Ереван, в котором обвиняют экс-президента, был произведен по распоряжению министра обороны. Существование же «секретного» указа главы государства, на основании которого якобы и усмиряли толпу, следствие и нынешние власти Армении доказать так и не смогли.

Возбуждение уголовного дела вызвало в Москве недоумение. И дело даже не в том, что между Россией и Арменией уже давно сложились дружеские отношения. Причина заключалась в том, что новое руководство республики, пришедшее к власти на волне революции в мае 2018-го, создало прецедент, начав преследование человека, обладающего президентским иммунитетом.

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Несогласные с подсчетом голосов в ходе выборов президента Армении. Ереван, 1 марта 2008 года

Несогласные с подсчетом голосов в ходе выборов президента Армении. Ереван, 1 марта 2008 года

Фото: commons.wikimedia.org
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— Вполне возможно, что за Робертом Кочаряном можно найти какие-то грехи, — считает источник «Известий» в политических кругах Армении. — Но судить президента за то, что он сделал, находясь в должности, крайне опасно. Тем более не имея весомых доказательств. Всё это очень похоже на личную вендетту, которую одобряет часть населения, не вдающаяся в юридические аспекты.

Стоит напомнить, что после ереванских событий 2008 года действующий ныне премьер Никол Пашинян ушел в бега и в 2010-м был осужден на семь лет за организацию массовых беспорядков. На свободу он вышел по амнистии, объявленной в 2011 году.

Не в пользу официального Еревана говорят и появившиеся в Сети в сентябре 2018-го записи телефонных переговоров директора службы национальной безопасности Артура Ванецяна и начальника специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. В ходе этой беседы глава СНБ признавался, что ему дана «инструкция» во что бы то ни стало посадить Роберта Кочаряна. Позже, в декабре, появилась другая запись, на которой Артур Ванецян и Никол Пашинян обсуждают арест экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, которого — по странному стечению обстоятельств — сегодня также обвиняют в попытке свержения конституционного строя.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с журналистами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с журналистами

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Обвинение в связи с событиями 2008 года было предъявлено Роберту Кочаряну по ст. 300.1 Уголовного кодекса, который был принят в 2009-м. Однако следователей нисколько не смутило то, что речь в данном случае идет о ретроактивном применении закона в нарушение Европейской конвенции по правам человека. Напомним, 7-я статья этого документа гласит: «Никто не может быть осужден за совершение какого-либо деяния или за бездействие, которое согласно действовавшему в момент его совершения национальному и международному праву не являлось уголовным преступлением».

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Нет в обвинительном заключении и четкого изложения элементов преступления, то есть элементарной правовой определенности. Хотя это не помешало следствию каким-то образом закончить и передать дело экс-президента в суд, что фактически можно приравнять бессрочному аресту бывшего лидера страны. За прошедший год 64-летний Роберт Кочарян был дважды выпущен на свободу и трижды арестован. Последний раз — 25 июня. В общей сложности он провел в тюрьме уже семь месяцев. После очередного решения суда не в пользу заинтересованных в преследовании бывшего главы государства лиц премьер Никол Пашинян объявил «второй этап революции» и призвал сторонников блокировать здания судов всех инстанций. Что они и сделали.

Политический заключенный

Более того, апелляционный суд лишил сторону защиты права представить свою позицию. Ходатайство адвокатов о применении альтернативной меры пресечения — выходе под залог — до сих пор не рассмотрено. Не назначена даже дата судебного заседания. Как пояснил «Известиям» один из адвокатов Роберта Кочаряна Рубен Саакян, всё происходящее говорит о политических мотивах дела и «заказе» на экс-президента. Учитывая множественные правовые нарушения в ходе процесса, защита бывшего лидера Армении готова добиваться снятия с него всех обвинений через международные структуры.

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Адвокат Роберта Кочаряна Рубен Саакян во время пресс-конференции

Адвокат Роберта Кочаряна Рубен Саакян во время пресс-конференции

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

— Мы намерены добиться снятия обвинений в том числе и через ЕСПЧ, куда уже подано несколько обращений. Другое дело, что ЕСПЧ, как правило, рассматривает дела долго — пять-шесть лет. Сейчас, правда, стали быстрее. Впрочем, мы не оставим попыток и оправдать Роберта Кочаряна у нас, в Армении. Будем добиваться его освобождения. Проблема в том, что до сих пор не назначено следующее заседание суда, поэтому даже теоретически нельзя сказать, когда он выйдет на свободу, — сказал «Известиям» Рубен Саакян.

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Он добавил, что сейчас новые власти страны проводят мощную информационную кампанию против Роберта Кочаряна. На судей и всех причастных к процессу также оказывается давление — идут несанкционированные обыски, изымаются документы, которые могли бы послужить дополнительным аргументом для доказательства необоснованности обвинений против экс-президента.

Создает прецедент

Еще в июле 2018 года глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя события в республике, заявил, что происходящее идет «вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерений организовывать преследование своих предшественников по политическим мотивам».

Во всем мире существует практика, когда бывший глава государства — тем более добровольно ушедший в отставку по истечении срока полномочий и в результате выборов — пользуется пожизненным иммунитетом, напомнил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. При этом сенатор подчеркнул, что, несмотря на обеспокоенность происходящим, Москва считает, что Ереван должен разобраться сам.

— Безусловно, это внутреннее дело Армении, — заявил он «Известиям». — Однако я не думаю, что суд над экс-президентом, у которого должен быть иммунитет, — это хорошая практика. Подобный процесс создает прецедент. Рано или поздно в любом демократическом государстве происходит смена власти. И плохо, если такие истории будут повторяться. Если президент выполнял конституционные обязанности в рамках закона, он должен быть освобожден.

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Зал судебных заседаний в здании Апелляционного суда Армении в Ереване

Зал судебных заседаний в здании Апелляционного суда Армении в Ереване

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
Остаются на связи 
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Аналогичные процессы сегодня можно наблюдать и в других странах постсоветского пространства, например в Грузии, отметил в беседе с «Известиями» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. И всё же в другой закавказской республике экс-президент сейчас не сидит в СИЗО.

— Ничего удивительного в этом нет, исходя из сущности нынешнего политического режима в Армении. Порой даже складывается впечатление, что у этих людей много желания что-то сделать. Вот только с какой стороны подойти к делу, они не всегда понимают. И это говорит о не очень высоком профессионализме и достаточно серьезной идеологической ангажированности, — полагает политолог.

По его словам, процесс над Робертом Кочаряном — весьма знаковый для политической системы Армении. Любой исход этого дела может вызвать настоящие тектонические сдвиги.

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Второй президент Армении Роберт Кочарян

Второй президент Армении Роберт Кочарян

Фото: Global Look Press

— Если бы у представителей нынешней власти были убедительные доказательства, мне кажется, результативная часть уже давно была бы представлена. Ощущение, что люди инициировали процесс исходя из своего политического воззрения, но просто не задумались о том, что с доказательной базой могут возникнуть проблемы. То есть для них всё вроде бы было очевидно. Но когда дело дошло до судебных разбирательств, выяснилось, что всё не так, как предполагали инициаторы, — подчеркнул эксперт.

Так или иначе, защита Роберта Кочаряна уверена, что экс-президента следует признать политзаключенным — опираясь как минимум на резолюцию 1900 Парламентской ассамблеи Совета Европы. Согласно этому документу, политическим узником можно считать человека, заключенного под стражу в нарушение основополагающих гарантий, изложенных в Европейской конвенции по правам человека и протоколах к ней, — по политическим причинам и в результате несправедливого судебного разбирательства, мотивированного действующими властями.

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