Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

В министерстве обороны Азербайджана сообщили о гибели еще одного военного в результате боестолкновения на границе с Арменией. Как сообщается на сайте ведомства, в больнице умер солдат, получивший в ходе конфликта тяжелые ранения.

Таким образом, со стороны Азербайджана погибли три человека. Точной информации о жертвах с армянской стороны нет. В военном ведомстве Азербайджана заявляли о потерях, однако пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян эту информацию опровергала.

Бои на участке Товузского района на границе двух стран начались в воскресенье, 12 июля. По версии минобороны Азербайджана, позиции военных подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны подразделений вооруженных сил Армении. При этом армянская сторона обвиняет Азербайджан в попытке захватить опорный пункт.

Отношения между Азербайджаном и Арменией остаются обостренными из-за Нагорного Карабаха. В феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями — Россией, США и Францией.