Генсек ОДКБ призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась призвал Ереван и Баку прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник, 28 сентября, заявил ТАСС пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

«Необходимо немедленно восстановить режим прекращения огня и вернуться к переговорному процессу, который ведут сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Решение конфликта в Нагорном Карабахе возможно только политико-дипломатическими методами», ― процитировал он генсека.

Также пресс-секретарь ОДКБ отметил, что в организации вызвало обеспокоенность и озабоченность применение тяжелого вооружения, среди которого артиллерия, танки и авиация, а также ударные беспилотники.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. В тот день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ВС Азербайджана инициировали нападение на эту карабахскую территорию. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что армянские Вооруженные силы обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, аналогичные меры приняло и правительство Армении. Азербайджан же ввел военное положение на всей территории страны и комендантский час в ряде городов и районов, а также объявил частичную мобилизацию.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.