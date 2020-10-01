Врачи НКР спасли жизнь раненого журналиста Le Monde

Карабахским врачам удалось спасти жизнь раненного в ходе боев французского журналиста Le Monde, сообщил в четверг, 1 октября, МИД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

«Арцахским врачам удалось спасти жизнь французского журналиста, тяжело раненного в результате обстрелов азербайджанских вооруженных сил в городе Мартуни», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее в четверг стало известно о попадании группы журналистов под обстрел азербайджанской армии в карабахском городе Мартуни. Два представителя французской газеты Le Monde и репортер армянского 24news получили ранения, россиянин Дмитрий Еловский не пострадал. Позже стало известно, что корреспондент Le Monde находится в тяжелом состоянии, его оперировали в Степанакерте.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 29 сентября призвала остановить конфликт в Нагорном Карабахе. В свою очередь, Макрон на следующий день заявил, что региональные кризисы, в том числе конфликт в Нагорном Карабахе, нельзя урегулировать без участия России.

В этот же день в МИД России сообщили о сведениях касательно переброски иностранных наемников в Нагорный Карабах. Отмечалось, что боевики вооруженных незаконных формирований приезжают в зону конфликта, в частности, из Сирии и Ливии для непосредственного участия в боевых действиях.